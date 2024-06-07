Филатов — о лишении ФШР членства в ФИДЕ: «Этическая комиссия превысила свои полномочия»

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов сделал заявление в связи с решением этической комиссии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) лишить ФШР членства в организации на два года.

«Федерация шахмат России считает решение этической комиссии конъюнктурным, политически мотивированным и дискриминационным по отношению к российским шахматистам и продолжит бороться за соблюдение прав российских спортсменов. Этическая комиссия ФИДЕ превысила свои полномочия», — приводит пресс-служба ФШР слова Филатова.

Глава ФШР отметил, что вопрос о полномочиях этической комиссии будет вынесен на обсуждение Генеральной ассамблеи ФИДЕ, которая состоится в сентябре 2024 года в Будапеште.

«Федерация шахмат России не нарушала этического кодекса ФИДЕ. ФШР занимается не политической деятельностью, а развитием шахматного спорта. Мы убеждены, что проведение шахматных турниров, прямая обязанность ФШР, не может быть поводом для введения санкций против ФШР и российских спортсменов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что решение о лишении ФШР членства в ФИДЕ вступит в силу через 60 дней. В течение этого времени российская сторона может подать апелляцию. Данный вердикт принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.