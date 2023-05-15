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15 мая, 14:09

Филатов назначен вице-президентом Афро-азиатской шахматной ассоциации

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов стал вице-президентом Афро-азиатской шахматной ассоциации (ААСА).

Руководителем организации избрали шейха Султана бин Халифа Аль Нахайяна из ОАЭ.

«Мы уверены, что их коллективный опыт и самоотверженность будут и впредь способствовать развитию шахмат в Африке и Азии, а также продвигать игру как инструмент интеллектуального развития и культурного обмена», — цитирует ТАСС пресс-релиз ААСА.

28 февраля делегаты генассамблеи Азиатской шахматной федерации проголосовали за включение Федерации шахмат России в состав организации. Ранее ФШР входила в Европейский шахматный союз (ECU).

Шахматы
Андрей Филатов
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