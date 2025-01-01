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Филатов: «Мурзин сможет войти в элиту шахмат, если с ним будет работать тренер Томашевский»

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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов высказал мнение, что россиянин Володар Мурзин сможет войти в элиту шахмат и будет прогрессировать, если с ним будет заниматься тренер Евгений Томашевский.

В декабре 2024 года Мурзин стал чемпионом мира по рапиду. Также 18-летний гроссмейстер вышел в четвертьфинал чемпионата мира по блицу.

«У Володара есть потенциал войти в шахматную элиту. Безусловно. Но, с моей точки зрения, это возможно, если с ним будет заниматься Евгений Томашевский, — приводит ТАСС слова Филатова. — Если он согласится это делать. Иначе прогрессировать Мурзину будет сложно — для роста нужны выдающиеся специалисты».

Ранее исполнительный директор ФШР Александр Ткачев назвал вредительством слова тренера Мурзина Михаила Кобалии, который заявил, что федерация никак не помогает спортсмену.

Источник: ТАСС
Володар Мурзин
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