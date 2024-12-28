ФИДЕ выступила с заявлением после отстранения Карлсена с ЧМ по рапиду и блицу из-за нарушения дресс-кода

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) опубликовала заявление после отстранения норвежского шахматиста Магнуса Карлсена от участия на чемпионате мира по рапиду.

«Правила ФИДЕ для чемпионатов мира по рапиду и блицу, включая дресс-код, призваны обеспечить профессионализм и справедливость для всех участников. Сегодня Карлсен нарушил дресс-код, надев джинсы, которые явно запрещены в соответствии с давними правилами этого мероприятия. Главный арбитр сообщил Карлсену о нарушении, выписал штраф в размере 200 долларов и потребовал, чтобы он сменил одежду. К сожалению, шахматист отказался, и в результате он не был включен в пару для девятого раунда. Это решение было принято беспристрастно и в равной степени относится ко всем игрокам.

Ранее в тот же день другой участник, Ян Непомнящий, также был оштрафован за нарушение дресс-кода, надев спортивную обувь. Однако Непомнящий подчинился, переоделся и продолжил играть на турнире.

Правила дресс-кода разрабатываются членами Комиссии спортсменов ФИДЕ, которая состоит из профессиональных игроков и экспертов. Эти правила действуют уже много лет, хорошо известны всем участникам и доводятся до них перед каждым мероприятием. ФИДЕ по-прежнему привержена делу продвижения шахмат и их ценностей, включая уважение правил, которым соглашаются следовать все участники», — говорится в заявлении.

28 декабря ФИДЕ отстранила 34-летнего норвежца от турнира из-за несоблюдения дресс-кода. Карлсен пришел на матч в джинсах и после штрафа главный судья турнира Алекс Головчак исключил действующего чемпиона мира по рапиду. Карлсен также снялся с чемпионата мира по блицу.

Ранее ФИДЕ оштрафовала российского гроссмейстера Яна Непомнящего на 200 долларов за нарушение дресс-кода. Россиянин пришел в спортивной обуви, но сменил ее и был допущен до игры.

Чемпионат мира проходит в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.