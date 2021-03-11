ФИДЕ вручила золотую медаль компании «ФосАгро»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович вручил золотую медаль Всемирной шахматной онлайн-олимпиады Андрею Гурьеву, генеральному директору ПАО «ФосАгро» — генерального партнера Федерации шахмат России.

— В каждой партии игроки сборной России демонстрировали максимальную самоотдачу и несгибаемое стремление к победе. Но главный результат для всех нас — большой и постоянно растущий интерес к шахматам в нашей стране и во всем мире. Мы с большой гордостью хотим разделить очередной медальный этап российской сборной с друзьями, с теми, кто долгое время помогает развитию отечественных шахмат и способствует успехам России, — отметил Аркадий Дворкович.

Вице-президент ФШР, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев поблагодарил Аркадия Дворковича за оказанное доверие и отметил профессиональную работу команды ФИДЕ по организации международных турниров и популяризации шахмат во всем мире.

— Написана новая золотая страница истории отечественных шахмат. Впервые сборная России стала победителем олимпиады, а также чемпионом мира и Европы. Это фантастический результат! Хочу отметить большую работу ФШР и ФИДЕ. Коронавирус остановил многие сферы жизни общества. Но мир шахмат не замер ни на секунду. Были найдены новые форматы, которые расширили аудиторию самого интеллектуального вида спорта. Желаю российским шахматам в 2021 году продолжить череду успехов! А мы сделаем все, чтобы помочь нашим гроссмейстерам вернуть мировую шахматную корону домой, — резюмировал Андрей Гурьев.

(Этери Кублашвили)