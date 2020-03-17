ФИДЕ усиливает меры безопасности на турнире претендентов. Зрители не будут допущены на место проведения

В связи с эпидемиологической ситуацией и усилением мер безопасности на турнире претендентов ФИДЕ в Екатеринбурге зрители не будут допущены на место проведения турнира в отеле Hyatt Regency Ekaterinburg.

Только аккредитованные лица, включая прессу, допускаются в игровой зал на первые 5 минут с момента начала партии. Фото- и видеосъемка возможны только с расстояния 6 метров от игроков.

Следить за турниром любители шахмат могут на официальном сайте турнира, сайте ФИДЕ и канале ФИДЕ.

Комментировать партии на русском языке будет известный гроссмейстер и тренер Сергей Шипов. На английском языке за ходом борьбы будут следить чемпион мира по рапиду-2018 Даниил Дубов и известный гроссмейстер Евгений Мирошниченко. Комментаторами на китайском языке выступят первый номер в женском рейтинг-листе ФИДЕ Хоу Ифань и трехкратная чемпионка Китая и 14-кратная чемпионка Нидерландов Пен Чжаоцин. (Этери Кублашвили)