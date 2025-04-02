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2 апреля, 15:59

ФИДЕ присвоила 15-летней россиянке Шухман звание женского гроссмейстера

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) присвоила российской школьнице Анне Шухман звание женского гроссмейстера, сообщает Федерация шахмат России (ФШР).

«Поздравляем Анну Шухман, желаем новых побед и творческих достижений!» — говорится в сообщении ФШР.

7 марта 15-летняя Шухман выиграла первенство мира среди юниоров до 20 лет, которое проходило в черногорском Петроваце. В апреле россиянка вошла в десятку лучших шахматисток России.

Анна Шухман.Россиянка выиграла юниорский чемпионат мира по шахматам. Первое золото нашей страны за шесть лет
Источник: ФШР
Шахматы
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