ФИДЕ присвоила 15-летней россиянке Шухман звание женского гроссмейстера

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) присвоила российской школьнице Анне Шухман звание женского гроссмейстера, сообщает Федерация шахмат России (ФШР).

«Поздравляем Анну Шухман, желаем новых побед и творческих достижений!» — говорится в сообщении ФШР.

7 марта 15-летняя Шухман выиграла первенство мира среди юниоров до 20 лет, которое проходило в черногорском Петроваце. В апреле россиянка вошла в десятку лучших шахматисток России.