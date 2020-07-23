ФИДЕ поддержит мюзикл «Шахматы»

2020 год — особенный для поклонников шахматного и театрального искусств

20 июля, в Международный день шахмат, который с 1966 года отмечается по инициативе Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), фасад главной мюзикловой сцены России — Театра МДМ — преобразился: его украсила самая большая в мире стильная черно-белая афиша мюзикла «Шахматы» с символикой ФИДЕ — изящной фигурой шахматного коня на фоне глобуса.

17 октября при поддержке ФИДЕ состоится премьера первой в истории российской постановки легендарного мюзикла «Шахматы», прототипы героев которого — четыре выдающихся гроссмейстера и в том числе три чемпиона мира, главный из которых — Анатолий Карпов, вдохновивший авторов мюзикла композиторов и солистов ABBA Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса.

— «Шахматы» — эффектная постановка, соединяющая прекрасную музыку, бунтарский дух и магию шахматных фигур. В основе сюжета — драматургия противостояния незаурядных личностей и нравственного выбора, при этом контраст эмоций и контраст черно-белых фигур создают удивительно цельное произведение. ФИДЕ не могла не поддержать российскую премьеру мюзикла «Шахматы», которая спустя более трех десятков лет с момента создания, наконец, пришла и к российскому зрителю. Вообще для России шахматы больше, чем просто спорт, и неслучайно главным героем мюзикла является именно советский гроссмейстер. Сегодня шахматы в нашей стране переживают период ренессанса, и российская премьера мюзикла «Шахматы» — знаковое событие, объединяющее искусство и спорт, — уверен президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.