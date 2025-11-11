ФИДЕ подала жалобу на Крамника в комиссию по этике после высказываний о Народицком

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обратилась в комиссию по этике организации с жалобой на российского гроссмейстера Владимира Крамника из-за его высказываний в отношении американца Даниила Народицкого, сообщается на официальном сайте организации.

Народицкий скончался 20 октября в возрасте 29 лет. Причины смерти американского шахматиста неизвестны. В 2024 году Крамник опубликовал видео, в котором выразил подозрения в читерстве со стороны Народицкого в онлайн-шахматах. После смерти американца некоторые пользователи соцсетей начали обвинять россиянина в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста.

«После подачи жалобы председатель комиссии по этике рассматривает ее на предмет приемлемости. В случае одобрения ответчик уведомляется о начале дисциплинарного производства и имеет до трех недель на представление ответа и любых подтверждающих документов. При необходимости может состояться повторный обмен заявлениями. После рассмотрения всех материалов коллегия проводит закрытое совещание и выносит решение», — заявил представитель комиссии Иоландер Персо.

Ранее Крамник в интервью «СЭ» сообщил, что подвергся травле после смерти Народицкого. По словам 14-го чемпиона мира, публичные обвинения в буллинге или травле американского шахматиста — это легко доказуемая ложь.