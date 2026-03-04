ФИДЕ ответила на обвинение в двойных стандартах со стороны Карякина

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) предоставила комментарий в ответ на критику со стороны российского гроссмейстера Сергея Карякина, который обвинил организацию в предвзятости и двойных стандартах.

28 февраля Карякин был включен в обновленный рейтинг ФИДЕ, но уже 2 марта его исключили. Причиной стало участие гроссмейстера в выставочном матче с Михаилом Марковым на фестивале «Российская шахматная корона», который не был зарегистрирован за 30 дней до начала — требование, обязательное для турниров с участием игроков с рейтингом выше 2700.

В ФИДЕ подчеркнули, что организатор матча заранее знал об участии Карякина и обязан был выполнить регламент. В качестве контраргумента на обвинения в избирательности федерация привела пример с турниром Maritime Chess Open, где выступал американец Хикару Накамура.

«Maritime Chess Open — это традиционный турнир, ранее в нем никогда не участвовали игроки с рейтингом 2700+. Организатор подал заявку в установленные сроки, и на момент подачи заявки, а также на момент регистрации не было никаких данных, указывающих на участие какого-либо игрока с рейтингом 2700+. Поэтому не было причин не учитывать этот турнир при присвоении рейтинга, и его результаты были включены в обычном порядке», — приводит ТАСС ответ ФИДЕ.

Карякин, в свою очередь, назвал ситуацию проявлением русофобии и указал на предвзятость исполнительного директора ФИДЕ Эмиля Сутовского, который, по словам гроссмейстера, ранее инициировал отстранение российских сборных от международных соревнований.

36-летний Карякин является чемпионом мира по рапиду (2012) и блицу (2016), двукратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной России (2013, 2019), а также обладателем Кубка мира-2015.

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