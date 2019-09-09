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ФИДЕ одобрила заявку на проведение турнира претендентов-2020

18:19

Президентский совет ФИДЕ одобрил заявку на проведение турнира претендентов в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на главу организации Аркадия Дворковича.

Турнир дважды проходил в России. В 2014 году турнир принимал Ханты-Мансийск, его выиграл представитель Индии Вишванатан Ананд, а в 2016 году претенденты соревновались в Москве. Победу одержал Сергей Карякин.

Победитель турнира претендентов получает право сыграть в матче за титул чемпиона мира против действующего обладателя шахматной короны Магнуса Карлсена.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6866168

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