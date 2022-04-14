ФИДЕ не сможет повлиять на переход Федерации шахмат России в азиатскую федерацию

Федерация шахмат России (ФШР) сможет перейти под управление Азиатской федерации шахмат (ACF) без официального одобрения Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Процедура смены континентальных федераций регулируется их внутренними правилами и не требует официального одобрения ФИДЕ. Если такое изменение произойдет, в дальнейшем совет ФИДЕ должен будет принять решение о перераспределении квот в рамках чемпионата мира с учетом всех обстоятельств», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

В четверг наблюдательный совет Федерации шахмат России единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации после решения Международной федерации шахмат о недопуске россиян к командным турнирам.

16 марта Международная шахматная федерация запретила сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах под эгидой организации, однако разрешила представителям этих стран играть в индивидуальных соревнованиях под флагом ФИДЕ.