ФИДЕ может обсудить с Россией проведение матча за титул чемпионки мира

ФИДЕ начнет переговоры с Россией о проведение матча за шахматную корону среди женщин, если не получит ответ от Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на главу организации Аркадия Дворковича. Ранее Китай заявлял об интересе к проведению матча в конце 2019 - начале 2020 года. В поединке за титул поспорят действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь и россиянка Александра Горячкина.

- Мы сейчас ждем информацию по Китаю, если они скажут, что готовы - проведем там. Если быстро не ответят, то будем договариваться здесь, - сказал Дворкович. - Не значит, что третьей страны не появится, но сейчас это кажется маловероятным. Пока женские шахматы не столь популярны, как мужские, чтобы проводить матч за корону на нейтральной территории.