FIDE лишила украинского шахматиста Шевченко звания гроссмейстера за жульничество

Комиссия Международной шахматной федерации (FIDE) по этике и дисциплине лишила звания гроссмейстера украинца Кирилла Шевченко.

В октябре 2024 года Шевченко сняли с командного чемпионата Испании, его уличили в жульничестве и дисквалифицировали с турнира. Шахматиста заподозрили в нечестной игре во время партии против испанца Пако Вальехо. Игрок слишком часто отходил в туалет, где на долгое время закрывался в одной и той же кабинке. Позже судьи обнаружили там мобильный телефон.

В марте 2025 года 22-летнего Шевченко дисквалифицировали на три года, один из которых условно. Ему запрещено участвовать во всех рейтинговых турнирах FIDE до 18 октября 2026 года.