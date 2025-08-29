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FIDE лишила украинского шахматиста Шевченко звания гроссмейстера за жульничество

Комиссия Международной шахматной федерации (FIDE) по этике и дисциплине лишила звания гроссмейстера украинца Кирилла Шевченко.

В октябре 2024 года Шевченко сняли с командного чемпионата Испании, его уличили в жульничестве и дисквалифицировали с турнира. Шахматиста заподозрили в нечестной игре во время партии против испанца Пако Вальехо. Игрок слишком часто отходил в туалет, где на долгое время закрывался в одной и той же кабинке. Позже судьи обнаружили там мобильный телефон.

Кирилл Шевченко.Бывший украинский шахматист Шевченко дисквалифицирован на три года. Наказание удовлетворило не всех

В марте 2025 года 22-летнего Шевченко дисквалифицировали на три года, один из которых условно. Ему запрещено участвовать во всех рейтинговых турнирах FIDE до 18 октября 2026 года.

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