ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России членства на два года

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) приняла решение лишить Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ФШР.

Отмечается, что решение вступит в силу через 60 дней. В течение этого времени российская сторона может подать апелляцию.

Данный вердикт принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года ФИДЕ продлила разрешение выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года.