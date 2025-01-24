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Сегодня, 13:24

ФИДЕ допустила российских шахматистов до 18 лет к участию в командных турнирах

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) допустила российские и белорусские юношеские команды (до 18 лет) к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Также к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе допущены шахматисты с ограниченными возможностями здоровья из России и Белоруссии.

По допуску национальной сборной к международным турнирам вопрос не рассматривался.

«Это решение отражает приверженность ФИДЕ к балансу между инклюзивностью и ответственностью. Мы тщательно обсудили это, согласовали с МОК, получили их четкие указания и поддержку, и убедились, что наш подход учитывает как соображения гуманности, так и принципы международного спорта», — приводит слова первого вице-президента ФИДЕ, 15-го чемпион мира Вишванатан Ананд официальный сайт организации.

Ананд также отметил, что «другие спортивные федерации, такие как World Aquatics, разрешили командам нейтральных спортсменов из России и Белорусии соревноваться во всех категориях — это подход более широкий, чем рамки ФИДЕ».

Вишванатан Ананд
ФИДЕ
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