ФИДЕ допустила российские команды детей и лиц с ОВЗ к соревнованиям

По решению Генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации 2024/20 относительно участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под эгидой ФИДЕ, организация опубликовала свою позицию и резолюцию Совета ФИДЕ.

Согласно решению Генеральной ассамблеи, ФИДЕ провела консультации с Международным олимпийским комитетом по вопросу участия наиболее уязвимых групп шахматистов в командных соревнованиях.

МОК предоставил каждой международной федерации принимать решение по части применения рекомендаций своего Исполкома относительно участия нейтральных спортсменов в соревнованиях. МОК выразил уважение по отношению к действиям ФИДЕ по вопросу участия нейтральных команд детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья и отметил, что данное предложение «не противоречит рекомендациям МОК».

Таким образом, Совет ФИДЕ среди прочих решений постановил допустить участие команд из России и Беларуси, состоящих из нейтральных спортсменов до 18 лет и лиц с ОВЗ, с применением всех действующих правил.

— Это решение отражает приверженность ФИДЕ к балансу между инклюзивностью и ответственностью, — отметил первый вице-президент ФИДЕ, экс-чемпион мира Вишванатан Ананд. — Мы тщательно обсудили это, согласовали с МОК, получили их четкие указания и поддержку и убедились, что наш подход учитывает как соображения гуманности, так и принципы международного спорта.