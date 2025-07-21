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21 июля 2025, 12:51

ФИДЕ допустила женскую сборную России к участию в командном ЧМ-2025

Павел Лопатко
Игра в шахматы
Фото Global Look Press

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разрешила женской сборной России участвовать в командном чемпионате мира, сообщается на сайте организации.

Соревнования состоятся в ноябре 2025 года в Линаресе (Испания).

«В соответствии с политикой ФИДЕ, направленной на следование рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), и в соответствии с практикой, принятой несколькими международными спортивными федерациями, такими как Всемирная федерация водных видов спорта, Международная федерация фехтования и Международная федерация гимнастики, совет ФИДЕ одобрил участие команды спортсменок из России в командном чемпионате мира среди женщин 2025 года под эгидой МОК и флагом ФИДЕ при условии получения письма от МОК об отсутствии возражений», — говорится в сообщении.

В последний раз россиянки играли на командном чемпионате мира в 2021 году. Женская сборная России дважды выигрывала этот турнир (в 2017 и 2021 годах).

С марта 2022 года российские и белорусские шахматисты участвуют в турнирах в нейтральном статусе.

В январе 2025 года ФИДЕ допустила российские и белорусские юношеские команды (до 18 лет) к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а также разрешила российским шахматистам с ограниченными возможностями здоровья участвовать в командных соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: ФИДЕ
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Шахматы
ФИДЕ
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