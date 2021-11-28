Федосеев: «У Непомнящего были хорошие шансы на победу черными»

Российский гроссмейстер Владимир Федосеев высказался о ходе матча за титул чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Пока рано делать выводы и утверждать, что Непомнящий вкатился в матч, — приводит слова Федосеева «Чемпионат». — Я бы выделили первые четыре партии как старт матча и первую партию второго сегмента. Сейчас они сыграют три партии подряд, а потом будет ее две. После пятой партии можно будет сказать, что начало матча окончено».

Также тренер высказался о ничьей во второй партии матча.

«Вчера у Яна были хорошие шансы на победу черными. Это было связано с крайне рискованной стратегией Карлсена в этой партии, он снова жертвовал материал за инициативу. Очень тяжело доказывать компенсацию в позициях без материала, всегда есть риск, что соперник найдет точные ходы, погасит инициативу, а ты останешься без чистого материала. Это может стоить очка в матче. Игра у норвежца при этом была более активной, у него было больше активных ходов. Непомнящий хорошо оборонялся, был близок к тому, чтобы погасить инициативу Магнуса. К сожалению, это ему не удалось, и партия пришла к ничейному результату», — сказал он.

По словам Федосеева, Непомнящий старается держать базу и пытается досчитать продолжения в любых позициях.

«Непомнящий не пытается свести партию к форсированным позициям, здорово держит напряжение и часто заставляет Карлсена ошибаться. Второй номер в исполнении Яна — это первый номер в исполнении большинства шахматистов. Сегодняшний тренд на то, что черные имеют преимущество в том, что четко знают, какие системы они защищают. Белыми очень тяжело найти достойную идею, тяжело поставить проблемы перед черными, навязать борьбу. Вчера Магнусу удалось это сделать, но позиции были примерно равными, при это он пожертвовал пешку. Игра была обоюдно острая. В какой-то момент я думал, что партия точно окажется результативной, но в шахматах часто бывает, что такие позиции оказываются позициями динамического равновесия«.

По мнению тренера, во втором матче у Непомнящего были реальные шансы реализовать перевес в партии, но строго на дистанции в один ход.

«К сожалению, Непомнящий придумал прекрасную идею с4-c3-bc-ba, которая просто гениальна по своей задумке и хороша длинным расчетом вариантов с прекрасной оборонительной идеей, но он не учел, что пешка на с4 была едва ли не главным его козырем на доске. Данный обмен просто уравнял позиции, а далее соперники логично пришли к ничьей. Карлсену даже удалось символически поддавить Яна в концовке партии», — подытожил он

Напомним, что после двух партий счет равный — 1:1. Третья партия состоится 28 ноября.