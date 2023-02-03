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Сегодня, 10:23

Федерация шахмат России может через месяц перейти в Азию

Сергей Разин
корреспондент
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Фото Getty Images

Федерация шахмат России (ФШР) может сменить европейскую «прописку» на азиатскую, сообщает «Коммерсант».

По сведениям источника, переход из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF) должен быть утвержден в конце февраля — в начале марта на заседании конгресса ACF.

Таким образом, ФШР станет первой отечественной спортивной структурой, которая перейдет из европейской федерации в азиатскую.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5799106
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