Федерация шахмат России может через месяц перейти в Азию
Федерация шахмат России (ФШР) может сменить европейскую «прописку» на азиатскую, сообщает «Коммерсант».
По сведениям источника, переход из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF) должен быть утвержден в конце февраля — в начале марта на заседании конгресса ACF.
Таким образом, ФШР станет первой отечественной спортивной структурой, которая перейдет из европейской федерации в азиатскую.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5799106
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