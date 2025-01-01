Федерация шахмат России изучит ситуацию с Дубовым, проспавшим партию на чемпионате мира

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов считает непрофессиональным поведение гроссмейстера Даниила Дубова, который проспал партию на чемпионате мира по блицу.

Дубов проспал партию против американца Ханса Ниманна. Шахматист получил техническое поражение. По итогам общего этапа он набрал 9,5 очка и занял 10-е место в турнирной таблице. В плей-офф вышли восемь гроссмейстеров, которые также имели на своем счету 9,5 очка.

«Заявление Дубова о том, что он проспал, я считаю сомнительным, — цитирует Филатова ТАСС. — Мы будем изучать эту ситуацию. Насколько я помню, были заявления со стороны Дубова, что он не будет играть с Ниманном и он согласен со всеми обвинениями, которые против американца выдвигал Магнус Карлсен. Соответственно, я допускаю, что Дубов таким поступком присоединился к позиции Карлсена. Если это так, это одна ситуация. Потому что Дубов забывает о том, что представляет на чемпионате мира не только себя, но и страну. Если он действительно проспал, это крайне непрофессионально. И говорит о том, что он не является большим профессионалом».