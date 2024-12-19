Федерация шахмат России и компания FONBET подписали договор о сотрудничестве

Во вторник, 17 декабря, в Центральном доме шахматиста имени М. Ботвинника состоялась церемония подписания договора о сотрудничестве между компанией FONBET и Федерацией шахмат России. В ней приняли участие генеральный директор FONBET Сергей Анохин и исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

В соответствии с договором компания FONBET поддержит проведение Кубка России по шахматам среди мужчин и среди женщин в 2025 году и станет титульным спонсором этих престижных массовых соревнований.

После окончания церемонии директор Музея шахмат ФШР Дмитрий Олейников пригласил Сергея Анохина вместе с сотрудниками компании на экскурсию и рассказал о самых интересных экспонатах богатой коллекции музея.

«Хочу поблагодарить компанию FONBET и лично Сергея Вячеславовича Анохина за поддержку. Уверен, с такой серьезной поддержкой мы выведем Кубок России по шахматам на новый уровень, сделаем этот турнир еще более популярным среди профессионалов и любителей шахмат», — заявил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

«Спасибо федерации за развитие шахмат, вся страна сейчас активно в них играет. Редкость, когда все 89 регионов исключительно ярко и сильно вовлечены. Считаю, это заслуга Федерации шахмат России. Мы рады быть их партнерами», — сказал генеральный директор FONBET Сергей Анохин.

Стороны договорились об учреждении специального приза памяти известного российского гроссмейстера и тренера, мецената и организатора Анатолия Давидовича Мачульского (1956-2017), который в 1994 году основал компанию FONBET. В соответствии с соглашением этот приз будет вручаться на каждом этапе FONBET Кубка России-2025. Первые соревнования стартуют уже в конце января будущего года.

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