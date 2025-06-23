Файнголд рассказал о читерстве Ниманна в детском шахматном лагере

Американский шахматист Бен Файнголд рассказал об истории, связанной с читерством американца Ханса Ниманна в юношеские годы. Тогда он преподавал в шахматном лагере в Сент-Луисе.

«Я знаю Ханса с тех пор, как ему было лет 11 или 12. Он был одним из участников лагеря для сильных детей с рейтингом 2200-2300, и однажды у нас было собрание по поводу того, стоит ли нам выгонять его из лагеря или нет. Я никогда не говорил об этом публично, а может, и говорил, так что для вас, ребята, это будет сенсацией, но Мэтт Ларсон, другой мой ученик, рассказал, что когда детям давали шахматные задачи, то Ниманн решал их с помощью спрятанного под столом телефона.

По словам Ларсона, Ханс делал так с каждой головоломкой. Так что жульничество у него в крови. Но, сказав это, я не думаю, что Ханс жульничал против Магнуса Карлсена, и я сомневаюсь, что Ханс когда-либо жульничал открыто. Однако я уверен, что его жульничество в интернете масштабнее, чем он готов признать. И Сhess.com согласен с этим», — сказал 55-летний Файнголд в интервью для YouTube-канала DinaBelenkaya.

В сентябре 2022 года норвежец Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве, после того как американец прервал его серию побед, длившуюся 53 партии.