Евгения Медведева сделала символический первый ход за Магнуса Карлсена в Сочи

Известная российская фигуристка Евгения Медведева стала гостем Кубка мира ФИДЕ в Сочи. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы сделала символический первый ход за чемпиона мира Магнуса Карлсена (Норвегия), который играет с россиянином Андреем Есипенко.

— Большое спасибо за приглашение. Это очень интересный опыт: я впервые присутствую на таком мероприятии, и сразу же — соревнование такого уровня. Для меня большая честь — то, что мне выпала возможность сделать первый ход, — сказала Медведева. — Честно говоря, я немного нервничала. Не буду скрывать, что я абсолютный непрофессионал в шахматах. Но я думаю, что все прошло довольно гладко, мне очень понравилась царящая здесь атмосфера. Мне было очень интересно — действительно чувствуется большой престиж этого соревнования.

В игровом зале ощущалось напряжение, «тихий» адреналин, концентрация. Перед стартом была очень необычная для меня обстановка, потому что у нас, фигуристов, работа больше физическая, мы всегда находимся в движении, разминаемся, слушаем музыку, возможно, даже общаемся, чтобы разгрузить нервную систему и расслабить зажимы в мышцах. А здесь в зале перед началом царила полная тишина. Для меня это немного необычно, но зато теперь я знаю, что такие виды спорта тоже существуют (смеется).

Кроме того, я наконец пообщалась на английском языке с людьми из других стран, что мне не удавалось, наверное, на протяжении двух лет, с начала пандемии. Я очень рада, что международные соревнования начинают набирать обороты, поскольку было очень сложно их организовывать раньше.