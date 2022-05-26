Этап Grand Chess Tour выиграл Ян-Кшиштоф Дуда

Драматично завершился второй этап серии Grand Chess Tour, проходивший с 16 по

23 мая в Варшаве (Польша). До последнего игрового дня таблицу возглавлял 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд, выигравший турнир по рапиду. Однако в блице индийский гроссмейстер начал терять позиции. После первого круга он еще удерживался на первой строчке сводной таблицы, но после второго отступил сразу на третье место.

Победителем этапа стал польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда, показавший результат 24 очка из 36 возможных. Вторым финишировал Левон Аронян, третьим — Вишванатан Ананд — по 23,5.

Далее в таблице расположились: Фабиано Каруана — 23, Уэсли Со — 20,5, Рихард Раппорт — 19,5, Радослав Войташек — 13,5, Антон Коробов — 12,5, Кирилл Шевченко — 11,5, Давид Гаврилеску — 8,5.

Третий этап Grand Chess Tour пройдет 19-24 июля в Загребе (Хорватия). Одним из его участников станет Ян Непомнящий.

Эльдар Мухаметов