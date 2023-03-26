Этап Гран-при отложили из-за скандала с казахстанской шахматисткой Абдумалик

Начало третьего этапа Гран-при ФИДЕ отложили из-за отказа со стороны казахстанской шахматистки Жансаи Абдумалик, сообщается на сайте организации.

Этап в Нью-Дели должен был стартовать в субботу, однако был перенесен на воскресенье. Сообщалось, что организаторы турнира не заказали трансфер шахматисток из аэропорта, из-за чего им пришлось на такси добираться до отеля, где не были готовы номера. Абдумалик приняла решение отказаться от участия в турнире, что поставило под угрозу его проведение.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович принес извинения спортсменкам.

«От имени ФИДЕ я хотел бы принести наши искренние извинения за неправильное проведение турнира Гран-при среди женщин в Индии. Мы глубоко сожалеем о проблемах и неудобствах, с которыми вы столкнулись, что привело к отказу одной из шахматисток от участия в турнире. Мы понимаем, что эта ситуация вызвала сильное недовольство игроков и поставила турнир под угрозу. Мы признаем ваши опасения и разочарования и относимся к ним серьезно. Мы высоко ценим вашу открытость и хотели бы заверить вас, что мы полны решимости решить вопросы, которые были подняты в отношении этого турнира и женских соревнований ФИДЕ в целом. Мы также настроены на повышение уровня коммуникации с участниками», — говорится в письме Дворковича.