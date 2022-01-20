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20 января, 23:34

Есипенко сыграл вничью в пятом раунде шахматного турнира в Вейк-ан-Зее

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко белыми фигурами сыграл вничью с представителем США Фабиано Каруаной в пятом туре шахматного супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее.

Сергей Карякин сыграл вничью с Яном-Кшиштофом Дудой из Польши. Тот же результат у Даниила Дубова, который играл с американцем Сэмом Шенклендом.

После пяти туров лидируют азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, Гуджрати Видит из Индии и венгр Рихард Раппорт, в активе которых по 3,5 очка. У Есипенко и Магнуса Карлсена по 3 очка, у Карякина и Дубова — 2.

Магнус Карлсен
Сергей Карякин (шахматы)
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