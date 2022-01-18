Есипенко сыграл вничью в четвертом раунде турнира в Вейк-ан-Зее

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко черными фигурами сыграл вничью с представителем Индии Видитом Гуджрати в четвертом туре шахматного супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее.

Сергей Карякин белыми разошелся миром с Анишем Гири из Нидерландов. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен белыми сыграл вничью с Йорденом ван Форестом (Нидерданды).

После четырех туров у Есипенко и Карлсена по 2,5 очка, у Карякина — 1,5. Лидирует Гуджрати (3 очка).