Есипенко сыграл вничью в четвертом раунде турнира в Вейк-ан-Зее
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко черными фигурами сыграл вничью с представителем Индии Видитом Гуджрати в четвертом туре шахматного супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее.
Сергей Карякин белыми разошелся миром с Анишем Гири из Нидерландов. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен белыми сыграл вничью с Йорденом ван Форестом (Нидерданды).
После четырех туров у Есипенко и Карлсена по 2,5 очка, у Карякина — 1,5. Лидирует Гуджрати (3 очка).
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