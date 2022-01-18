Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 20:32

Есипенко сыграл вничью в четвертом раунде турнира в Вейк-ан-Зее

Иван Шитик
Корреспондент

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко черными фигурами сыграл вничью с представителем Индии Видитом Гуджрати в четвертом туре шахматного супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее.

Сергей Карякин белыми разошелся миром с Анишем Гири из Нидерландов. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен белыми сыграл вничью с Йорденом ван Форестом (Нидерданды).

После четырех туров у Есипенко и Карлсена по 2,5 очка, у Карякина — 1,5. Лидирует Гуджрати (3 очка).

Аниш Гири
Магнус Карлсен
Сергей Карякин (шахматы)
0
Читайте также
Упражнения, которые могут навредить женщинам, и их безопасная альтернатива
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Есипенко обыграл Карякина на турнире в Вейк-ан-Зее
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости