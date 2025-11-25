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Шахматы

25 ноября 2025, 15:29

Есипенко стал третьим на Кубке мира и получил путевку на турнир претендентов

Сергей Ярошенко

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева во второй партии матча за третье место на Кубке мира.

Есипенко играл в партии черными фигурами. Таким образом, он выиграл матч с общим счетом 2:0 и завоевал путевку на турнир претендентов ФИДЕ 2026 года.

Кубок мира проходит в Гоа (Индия) и завершится 26 ноября. Российские шахматисты выступают в нейтральном статусе.

Ранее на турнир претендентов отобрались финалисты Кубка мира — китаец Вэй И и узбек Жавохир Синдаров.

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Шахматы
Андрей Есипенко
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