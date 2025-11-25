Есипенко стал третьим на Кубке мира и получил путевку на турнир претендентов

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева во второй партии матча за третье место на Кубке мира.

Есипенко играл в партии черными фигурами. Таким образом, он выиграл матч с общим счетом 2:0 и завоевал путевку на турнир претендентов ФИДЕ 2026 года.

Кубок мира проходит в Гоа (Индия) и завершится 26 ноября. Российские шахматисты выступают в нейтральном статусе.

Ранее на турнир претендентов отобрались финалисты Кубка мира — китаец Вэй И и узбек Жавохир Синдаров.