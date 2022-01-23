Есипенко проиграл на турнире в Вейк-ан-Зее, Дубов и Карякин сыграли вничью

Российский шахматист Андрей Есипенко проиграл свою партию восьмого тура нидерландцу Анишу Гири на турнире в Вейк-ан-Зее.

Россиянин Даниил Дубов белыми сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудой, Сергей Карякин также сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом.

Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен черными сыграл вничью с американцем Сэмом Шенклендом.

В турнирной таблице лидируют Карлсен и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (по 5,5 очка). У Есипенко и Карякина по 4 очка, у Дубова — 3.