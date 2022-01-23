Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 21:34

Есипенко проиграл на турнире в Вейк-ан-Зее, Дубов и Карякин сыграли вничью

Иван Шитик
Корреспондент

Российский шахматист Андрей Есипенко проиграл свою партию восьмого тура нидерландцу Анишу Гири на турнире в Вейк-ан-Зее.

Россиянин Даниил Дубов белыми сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудой, Сергей Карякин также сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом.

Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен черными сыграл вничью с американцем Сэмом Шенклендом.

В турнирной таблице лидируют Карлсен и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (по 5,5 очка). У Есипенко и Карякина по 4 очка, у Дубова — 3.

Магнус Карлсен
Сергей Карякин (шахматы)
0
Читайте также
Польза и вред чеснока. Сколько можно есть в день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дубов сдал два отрицательных теста на коронавирус и сможет играть без маски на щахматном турнире в Вейк-ан-Зее
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости