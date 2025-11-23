Шахматы
Сегодня, 14:53

Есипенко на тай-брейке уступил Вэй И в полуфинале Кубка мира по шахматам

Анастасия Пилипенко

Российский шахматист Андрей Есипенко в борьбе за выход в финал Кубка мира 2025 на тай-брейке уступил Вэй И из Китая (0,5:1,5).

Две классические партии, сыгранные 21 и 22 ноября, закончились вничью. Соперники определили сильнейшего на тай-брейке в быстрых шахматах.

Первая быстрая партия завершилась вничью, во второй Есипенко, играя черными фигурами, уступил китайскому шахматисту.

В финале Вэй И сыграет против Жавохира Синдарова из Узбекистана. Есипенко встретится с соотечественником Синдарова, Нодирбеком Якуббоевым в матче за третье место.

Кубок мира по шахматам проходит в Гоа (Индия) и завершится 26 ноября. Российские шахматисты выступают в нейтральном статусе.

Три лучших шахматиста по итогам Кубка мира попадут на Турнир претендентов 2026 года, где определится новый претендент на звание чемпиона мира.

Шахматы
Андрей Есипенко
  • А Х

    Такие зевки непозволительны шахматистам мирового уровня

    23.11.2025

    • Непомнящий заявил, что хочет снова сыграть на турнире претендентов

    Непомнящий о поражении Есипенко в полуфинале Кубка мира: «Да ну нафиг»

    Takayama

