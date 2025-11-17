Шахматы
Статьи Карякин бросает вызов
Сегодня, 16:48

Есипенко и Шенкленд сыграли вничью в первой партии четвертьфинала Кубка мира

Алина Савинова

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с американцем Сэмом Шенклендом в первой партии четвертьфинала Кубка мира по шахматам-2025.

Партия продолжалась 38 ходов, россиянин играл черными фигурами.

Вторая встреча спортсменов состоится во вторник, 18 ноября. В случае равенства очков на следующий день будет проведен тай-брейк.

Кубок мира по шахматам проходит в Гоа (Индия) и завершится 26 ноября. Есипенко стал единственным россиянином, вышедшим в четвертьфинал турнира.

Андрей Есипенко
