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Сегодня, 07:08

Есипенко хочет улучшить свою игру в быстрые шахматы и блиц

Даниил Аршавский
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Российский шахматист Андрей Есипенко оценил свой уровень в быстрых шахматах и блице.

«В быстрые шахматы и блиц я не так успешно играю, как в классические, но у нас немного турниров. Надо что-то с этим делать и улучшать свою игру в этих дисциплинах», — цитирует Есипенко ТАСС.

В 2024 году 22-летний гроссмейстер выиграл турнир Quatar Open в классических шахматах, занял второе место на чемпионате России и турнире «Аэрофлот опен», а также стал победителем личного турнира по блицу на Играх БРИКС. В декабре 2024 года Есипенко занял 29-е место на чемпионате мира по рапиду, который проходил в декабре, а в турнире по блицу — 75-е.

Источник: ТАСС
Шахматы
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