Эрдэм Хубукшанов и Мария Якимова — чемпионы России среди юниоров и юниорок

В Барнауле завершились первенства России среди юниоров и юниорок до 21 года.

Чемпионом страны среди юниоров стал Эрдэм Хубукшанов (Республика Бурятия), набравший 6,5 очка из 9. Второе место занял Константин Попов (Московская область) — 6 очков. По 5 очков в активе у Артема Пингина (Свердловская область) и Алексея Грачева (Новосибирская область); лучшие дополнительные показатели вывели Пингина на третье место.

Итоговое положение:

1. Эрдэм Хубукшанов — 6,5

2. Константин Попов — 6

3-4. Артем Пингин, Алексей Грачев — по 5

5-6. Александр Хрипаченко, Андрей Цветков — по 4,5

7-9. Владимир Юсупходжаев, Александр Усов, Максим Тимошин — по 3,5

10. Григорий Пономарев — 3

У юниорок Анна Журова (Воронежская область) и Мария Якимова (Санкт-Петербург) набрали по 7,5 очка, поэтому, согласно Положению, для определения победительницы они сыграли дополнительный матч. В первой партии в рапид победу черным цветом одержала Якимова, а во второй она сделала ничью с позиции силы.

Таким образом, Мария Якимова стала победительницей первенства России среди юниорок. Анна Журова выиграла серебро. Чистое третье место заняла Яна Жапова (Забайкальский край) — 6,5 очка.

Итоговое положение:

1-2. Мария Якимова, Анна Журова — по 7,5

3. Яна Жапова — 6,5

4. Валерия Клейменова — 5,5

5. Оксана Горячкина — 4,5

6-7. Диана Хафизова, Марина Кузнецова — по 3,5

8. Полина Кузнецова — 3

9. Лейла Табермакова — 2,5

10. Полина Борисова — 1

Победители и призеры (1-3 места) первенств России среди юниоров допускаются к Всероссийскому соревнованию по шахматам 2025 года «Высшая лига» среди мужчин и женщин.

Пресс-служба ФШР