Экс-председатель тренерского совета ФШР удостоен ордена Почета

Почетный председатель тренерского совета Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Быховский удостоен ордена Почета. Об этом сообщается в официальном указе президента РФ Владимира Путина.

В тексте документа указано, что Быховский нагржден «за большой вклад в развитие и популяризацию шахматного спорта».

Орденом Почета награждаются граждане России за достижение высоких производственно-экономических показателей в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, связи, энергетике и на транспорте; за достижения в научно-исследовательской деятельности, за заслуги в усовершенствовании российской системы образования; за значительный вклад в сохранение, популяризацию и развитие российской культуры, искусства, истории и русского языка; за особо плодотворную государственную, благотворительную и общественную деятельность; за заслуги в продвижении, поддержке и популяризации спорта; за иные заслуги и отличия перед РФ.

90-летний Быховский — советский и российский шахматист, международный мастер, заслуженный тренер СССР. Он занимал пост старшего тренера молодежных сборных СССР и России, председателя тренерского совета ФШР, а также старшего тренера ФИДЕ.

Новоиспеченный кавалер ордена Почета также был тренером российских гроссмейстеров Александра Грищука и Бориса Грачева.