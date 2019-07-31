Екатеринбург планирует подать заявку на проведение турнира претендентов на звание чемпиона мира по шахматам. Как сообщил президент ФШР Андрей Филатов, организация поддержит эту идею при определенном условии.

Предыдущий турнир претендентов прошел в 2018 году в Берлине, победителем стал американец Фабиано Каруана, который позже в борьбе за звание чемпиона мира уступил действующему обладателю титула норвежцу Магнусу Карлсену.

- Шахматному сообществу Екатеринбурга давно хочется большого шахматного соревнования, они обратились с такой идеей, Анатолий Евгеньевич (Карпов) ее поддержал, - цитирует "РИА Новости" Филатова. - Насколько я слышал, эту идею разделяет губернатор. Это прекрасное место, где было бы неплохо провести турнир претендентов. Но я считаю, что сейчас рановато об этом говорить, потому что надо понять, будут ли в турнире претендентов российские участники. Это главный момент.

​Если там будут наши шахматисты, а на своем поле играть приятнее, радуешь болельщиков, мы бы всецело поддержали проведение такого турнира в Екатеринбурге. При условии участия российских шахматисто.