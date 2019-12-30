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Екатерина Лагно: «Второй год побеждаю, но это не значит, что это легко»

21:32
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Россиянка Екатерина Лагно заявила, что рада закончить год победой на чемпионате мира по блицу в Москве, но считает, что ей везло по ходу турнира.

— Здорово, что удалось закончить год таким образом. Лучше, наверное, было не придумать, — цитирует Лагно ТАСС. — Второй год побеждаю, но это не значит, что это легко — конкуренция огромная, все соперницы сильные. Плюс, надо признать, что в этом году мне везло по ходу турнира. В любом случае я очень довольна, что смогла победить.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7450523

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