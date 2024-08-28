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Сегодня, 16:34

Екатерина Лагно впервые стала чемпионкой России по шахматам

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Трехкратная чемпионка мира по блицу, шестой номер рейтинга ФИДЕ Екатерина Лагно стала победительницей Суперфинала чемпионата России, который проходил в Барнауле. В последнем туре Лагно сыграла вничью с Екатериной Гольцевой и этого хватило для общей победы.

Екатерина набрал 7 очков и впервые в карьере стала чемпионкой России. Второе-третье места поделили Дарья Чарочкина и Александра Горячкина, набравшие по 6,5 очков. Лучшие дополнительные показатели вывели Чарочкину на второе место. Таким образом, Лагно, Чарочкина и Горячкина гарантировали себе участие в Кубке мира-2025.

Четвертое-пятое место поделили Полина Шувалова и Лея Гарифуллина (представительница Москвы оказалась выше по дополнительным показателям). Чемпионка России прошлого года Баира Кованова финишировала на 11-м месте.

Суперфинал чемпионата России-2024 по шахматам среди женщин

Барнаул

1. Екатерина Лагно — 7

2-3. Дарья Чарочкина, Александра Горячкина — по 6,5

4-5. Полина Шувалова, Лея Гарифуллина — по 6

6-7. Дарья Войт, Екатерина Гольцева — по 5,5

8-11. Валентина Гунина, Наталья Погонина, Ольга Гиря, Баира Кованова — по 5

12. Ольга Карманова — 3

Шахматы
Александра Горячкина
Екатерина Лагно
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