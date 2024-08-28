Екатерина Лагно впервые стала чемпионкой России по шахматам
Трехкратная чемпионка мира по блицу, шестой номер рейтинга ФИДЕ Екатерина Лагно стала победительницей Суперфинала чемпионата России, который проходил в Барнауле. В последнем туре Лагно сыграла вничью с Екатериной Гольцевой и этого хватило для общей победы.
Екатерина набрал 7 очков и впервые в карьере стала чемпионкой России. Второе-третье места поделили Дарья Чарочкина и Александра Горячкина, набравшие по 6,5 очков. Лучшие дополнительные показатели вывели Чарочкину на второе место. Таким образом, Лагно, Чарочкина и Горячкина гарантировали себе участие в Кубке мира-2025.
Четвертое-пятое место поделили Полина Шувалова и Лея Гарифуллина (представительница Москвы оказалась выше по дополнительным показателям). Чемпионка России прошлого года Баира Кованова финишировала на 11-м месте.
Суперфинал чемпионата России-2024 по шахматам среди женщин
Барнаул
1. Екатерина Лагно — 7
2-3. Дарья Чарочкина, Александра Горячкина — по 6,5
4-5. Полина Шувалова, Лея Гарифуллина — по 6
6-7. Дарья Войт, Екатерина Гольцева — по 5,5
8-11. Валентина Гунина, Наталья Погонина, Ольга Гиря, Баира Кованова — по 5
12. Ольга Карманова — 3