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11 декабря 2025, 15:00

Екатерина Гольцева и Никита Афанасьев — победители финалов Кубка России по шахматам

Фото Александр Кислый

В Ханты-Мансийске завершился финал FONBET Кубка России по шахматам среди мужчин и женщин.

Оба соревнования проводились по нокаут-системе при 16 участниках у мужчин и восьми — у женщин. За призы и награды боролись спортсмены, набравшие максимальное количество очков в этапах Кубка России, а также по два шахматиста по решению тренерского совета ФШР.

В 2025 году серия FONBET Кубка России по шахматам состояла из 14 турниров-этапов у мужчин и шести у женщин. Спортсмены в течение года имели право принять участие в неограниченном количестве этапов Кубка России. Зачетные очки, набранные участниками во всех турнирах, суммировались.

На всех этапах учреждался специальный приз имени основателя компании «Фонбет» гроссмейстера Анатолия Мачульского за самую красивую партию.

Обладательницей Кубка России среди женщин стала Екатерина Гольцева. По ходу турнира женский гроссмейстер из Нижегородской области обыграла женского международного мастера Татьяну Гетьман (Санкт-Петербург), женских мастеров ФИДЕ Анну Журову (Воронежская область) и Диану Хафизову (Москва).

Отметим, что 15-летняя Хафизова дошла до финального матча, победив рейтинг-фаворитов — Ольгу Гиря (ХМАО — Югра) и Дарью Войт (Москва).

9 декабря сильнейшая шахматистка Ханты-Мансийского автономного округа Ольга Гиря была удостоена нагрудного знака «Гордость Югры». Эта высокая награда является признанием выдающихся спортивных достижений спортсменки, ее вклада в развитие шахмат и популяризацию шахмат в регионе.

В мужском турнире в финальном поединке сразились гроссмейстеры Никита Афанасьев (Краснодарский край) и Рудик Макарян (Москва). На пути к финалу Афанасьев выиграл матчи против Дмитрия Кряквина, Александра Тряпишко (оба — Республика Крым) и Романа Кезина (Новосибирская область). Соперниками Макаряна стали Эрик Обгольц (Новосибирская область), Владимир Захарцов (Москва) и Сергей Волков (Республика Мордовия).

В финале Никита Афанасьев победил Рудика Макаряна со счетом 1,5:0,5 и стал обладателем Кубка России среди мужчин.

Пресс-служба ФШР

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