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Сегодня, 18:38

Дворковича утвердили в качестве кандидата на пост главы ФИДЕ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Действующий президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) россиянин Аркадий Дворкович утвержден в качестве кандидата на пост главы организации на следующий срок.

Как сообщает пресс-служба ФИДЕ, на эту должность, помимо Дворковича, претендуют украинец Андрей Баришполец, белорус Иналбек Шерипов и француз Баар Куатли.

Выборы пройдут на генеральной ассамблее ФИДЕ 7-8 августа в индийском Ченнаи.

50-летний Дворкович возглавляет ФИДЕ с октября 2018 года.

Источник: https://twitter.com/FIDE_chess/status/1534895434296356864?s=20&t=Qi7u2iNfVcbq-xcNWHzaJQ
Аркадий Дворкович
ФИДЕ
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