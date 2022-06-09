Дворковича утвердили в качестве кандидата на пост главы ФИДЕ

Действующий президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) россиянин Аркадий Дворкович утвержден в качестве кандидата на пост главы организации на следующий срок.

Как сообщает пресс-служба ФИДЕ, на эту должность, помимо Дворковича, претендуют украинец Андрей Баришполец, белорус Иналбек Шерипов и француз Баар Куатли.

Выборы пройдут на генеральной ассамблее ФИДЕ 7-8 августа в индийском Ченнаи.

50-летний Дворкович возглавляет ФИДЕ с октября 2018 года.