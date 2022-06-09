Дворковича утвердили в качестве кандидата на пост главы ФИДЕ
Действующий президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) россиянин Аркадий Дворкович утвержден в качестве кандидата на пост главы организации на следующий срок.
Как сообщает пресс-служба ФИДЕ, на эту должность, помимо Дворковича, претендуют украинец Андрей Баришполец, белорус Иналбек Шерипов и француз Баар Куатли.
Выборы пройдут на генеральной ассамблее ФИДЕ 7-8 августа в индийском Ченнаи.
50-летний Дворкович возглавляет ФИДЕ с октября 2018 года.
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