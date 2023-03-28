Дворкович заявил, что в отдельном матче между новым чемпионом мира и Карлсеном нет смысла

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович считает, что действующий обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен на одном из будущих турниров может встретится с новым чемпионом мира.

«Я не думаю, что это необходимо. Магнус просто решил не играть матч за первенство мира, при этом он продолжает играть во множестве других турниров. Мы не исключаем, что он вернется в розыгрыш за первенство мира — он это может сделать даже в следующем году, если захочет. В следующем году турнир претендентов, и в соответствии со своим рейтингом Карлсен туда точно квалифицируется. Захочет ли он играть? Сейчас я сказать не могу, но дверь для него открыта», — цитирует Дворковича ТАСС.

В июле 2022 года Карлсен, являющийся действующим чемпионом мира, отказался от участия в матче за мировую шахматную корону.