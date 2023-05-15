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15 мая, 20:18

Дворкович заявил, что продолжает жить в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович продолжает жить в России и не планирует менять место проживания.

«У нас после пандемии в этом году абсолютно полноценный календарь соревнований ФИДЕ, включая прошедший матч на первенство мира в Астане, и сейчас активно идет женский отборочный цикл — сегодня мы открываем последний этап Кубка мира среди женщин на Кипре, где десять участниц будут бороться за возможность попасть в кандидатский турнир. У нас идет полноценная шахматная жизнь, и я как президент ФИДЕ обязан в силу своих функций присутствовать на подавляющем большинстве наших официальных соревнований. В том числе для переговоров с партнерами, встреч с официальными лицами, как это было в Казахстане после матча за шахматную корону, где нас вместе с участниками матча и партнерами принял президент Касым-Жомарт Токаев. Моя ключевая задача в сложный период — объединять все мировое шахматное сообщество, при наличии давления со всех сторон я несу полную ответственность за защиту прав всех шахматистов. При этом я не раз подчеркивал, что, будучи гражданином России, продолжаю жить в России, езжу на соревнования и выполняю другие функции в режиме командировок и ни в коем случае не буду менять этот статус. В России мои родные и близкие, мои друзья, мой дом», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Дворковичу 51 год. Он стал президентом ФИДЕ в 2018 году. В 2022 году был переизбран на новый срок.

Источник: https://tass.ru/sport/17753083
Аркадий Дворкович
ФИДЕ
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