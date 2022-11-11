Дворкович заявил, что Карпова не выписывают из больницы из-за пневмонии

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович рассказал, что двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов до сих пор находится в больнице.

«Я общаюсь с близкими Анатолия Евгеньевича, в первую очередь информация поступает от его супруги. Да, он разговаривает, лечение проходит планово. Пневмония — штука сложная. Дело не столько даже в падении, а в пневмонии, ее надо пролечить, хорошо, что это делается в больнице, потому что на ногах это невозможно сделать. По моей информации, ситуация улучшается», — приводит слова Дворковича ТАСС.

31 октября стало известно, что 71-летний гроссмейстер получил черепно-мозговую травму в результате падения. 9 ноября помощник Карпова Альберт Степанян сообщил, что гроссмейстер идет на поправку, но о выписке пока рано говорить.

Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.