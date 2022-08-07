Дворкович сказал, что верит в способность шахмат объединять людей

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что шахматы могут объединять людей. Он отметил, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) планирует сделать многое для достижения этой цели.

«Ранее у ФИДЕ не было большого бюджета, спонсоров, это было решено в первые годы моего президентства. Не было больших контрактов, мы увеличили поддержку развивающихся стран до 8 миллионов долларов, турниры и семинары — все это стало возможно благодаря работе с национальными федерациями. Мы остановили разделение между мужскими и женскими шахматами: выросли призы, мы видим много партнеров, которые готовы поддерживать женские шахматы. Шахматы популярны, но не везде, популярны для спонсоров, но не для всех, мы должны развиваться и улучшаться. Я командный игрок, вратарь, и я защищаю наши цели, как моя команда, благодарю их за работу», — цитирует Дворковича ТАСС.

с 1 по 9 августа в индийском Ченнае проходит конгресс Международной шахматной федерации (ФИДЕ).