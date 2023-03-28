Дворкович рассказал, в чем преимущество Непомнящего в матче за мировую шахматную корону

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович рассказал об ожиданиях от предстоящего матча за мировую шахматную корону в Казахстане.

«Играют второй и третий шахматист мира по рейтингу. Силы соперников очень близки. За Яном, безусловно, опыт участия в матчах на первенство мира — это серьезно. У Дин Лижэня такого опыта нет. Если смотреть на личные встречи, у Непомнящего тоже есть преимущество», — цитирует Дворковича ТАСС.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сразится с китайцем Дин Лижэнем. Матч за звание чемпиона мира пройдет с 7 апреля по 1 мая в Астане.