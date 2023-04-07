Дворкович рассказал, что робот на жеребьевке матча за шахматную корону был близок к провалу

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что робот, который провел жеребьевку цвета фигур матча за звание чемпиона мира по шахматам, был на грани провала.

«Робот был близок к провалу, но он справился. Это робот-манипулятор, который способен захватывать предметы, это качественная технология мирового уровня. Наши казахстанские коллеги нашли такую технологическую возможность», — приводит ТАСС слова Дворковича.

Церемония открытия матча за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем прошла в Театре балета в Астане. Первая партия матча между шахматистами пройдет 9 апреля. По итогам жеребьевки, которую провел робот, Непомнящий начнет первую партию белыми фигурами.