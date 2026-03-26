Дворкович рассказал, что нужно Есипенко для успеха на турнире претендентов

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович поделился ожиданиями от выступления российского гроссмейстера Андрея Есипенко на турнире претендентов.

«По опыту можно считать фаворитом Фабиано Каруану. Об этом все говорят, собственно. Но я не скажу, что у кого-то нет шансов. Понятно, что новичкам будет сложнее: Андрею Есипенко, Маттиасу Блюбауму, Жавохиру Синдарову. Но они тоже поборются», — сказал Дворкович ТАСС.

Отвечая на вопрос, что будет ключевым для новичков, глава ФИДЕ ответил: «Снять излишнее волнение, стресс. Играть в свою игру и не допускать глупых ошибок. Соперники же неизбежно ошибаться будут, поэтому шанс всегда есть».

Первый тур турнира состоится 29 марта, заключительный — 15 апреля. В случае необходимости 16 апреля пройдет тай-брейк.

Помимо Есипенко, в турнире сыграют американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, индиец Рамешбабу Прагнанандха, китаец Вэй И, узбек Жавохир Синдаров, представитель Германии Маттиас Блюбаум и выступающий за Нидерланды Аниш Гири.

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