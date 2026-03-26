Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Уведомления
Главная
Шахматы

26 марта, 16:26

Дворкович рассказал, что нужно Есипенко для успеха на турнире претендентов

Анастасия Пилипенко

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович поделился ожиданиями от выступления российского гроссмейстера Андрея Есипенко на турнире претендентов.

«По опыту можно считать фаворитом Фабиано Каруану. Об этом все говорят, собственно. Но я не скажу, что у кого-то нет шансов. Понятно, что новичкам будет сложнее: Андрею Есипенко, Маттиасу Блюбауму, Жавохиру Синдарову. Но они тоже поборются», — сказал Дворкович ТАСС.

Отвечая на вопрос, что будет ключевым для новичков, глава ФИДЕ ответил: «Снять излишнее волнение, стресс. Играть в свою игру и не допускать глупых ошибок. Соперники же неизбежно ошибаться будут, поэтому шанс всегда есть».

Первый тур турнира состоится 29 марта, заключительный — 15 апреля. В случае необходимости 16 апреля пройдет тай-брейк.

Помимо Есипенко, в турнире сыграют американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, индиец Рамешбабу Прагнанандха, китаец Вэй И, узбек Жавохир Синдаров, представитель Германии Маттиас Блюбаум и выступающий за Нидерланды Аниш Гири.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Шахматы
Андрей Есипенко
Аркадий Дворкович
Читайте также
Проблемы с флагом России в гимнастике — сплошной фейк. Зачем мы этому верим?
СК начал проверку после гибели актера Высоковского в Подмосковье
Агент 007 и ДР Конго. Колонка Казанского — о сборной Англии
Ученые доказали способность мозга восстанавливаться после отказа от алкоголя
Захарова указала на растрату Киевом последней собственности ради поддержки ЕС
ЧМ-2026: Все в восторге от разгрома Франции, Норвегия вышла на Бразилию, Мексика, отложив игру на час, распяла Эквадор
Популярное видео
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дворкович рассказал, когда пройдет матч за шахматную корону

Крамник раскрыл имя главного спонсора ФИДЕ и chess.com

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости