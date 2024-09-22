Дворкович предложил Ананду провести заседание ФИДЕ по вопросу допуска россиян

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович отказался руководить заседание генеральной ассамблеи организации, на котором обсуждается вопрос об изменении статуса россиян на международных турнирах.

«Так как речь касается России, я не буду вести заседание по этому вопросу. Приглашаю Вишванатана Ананда», — приводит слова Дворковича «РИА Новости».

Генеральная ассамблея ФИДЕ проходит 21-22 сентября в Будапеште. Вопрос о допуске россиян и белоруссов до международных стартов без ограничений в августе предложил внести в повестку мероприятия глава Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев.