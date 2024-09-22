Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 15:15

Дворкович предложил Ананду провести заседание ФИДЕ по вопросу допуска россиян

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Аркадий Дворкович.
Фото Global Look Press

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович отказался руководить заседание генеральной ассамблеи организации, на котором обсуждается вопрос об изменении статуса россиян на международных турнирах.

«Так как речь касается России, я не буду вести заседание по этому вопросу. Приглашаю Вишванатана Ананда», — приводит слова Дворковича «РИА Новости».

Генеральная ассамблея ФИДЕ проходит 21-22 сентября в Будапеште. Вопрос о допуске россиян и белоруссов до международных стартов без ограничений в августе предложил внести в повестку мероприятия глава Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев.

Источник: РИА Новости
Аркадий Дворкович
Вишванатан Ананд
ФИДЕ
Читайте также
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS с помощью «Искандера» в Сумской области
Девочка-подросток с новорожденным ребенком выпала из окна в Одинцово
Карта спецоперации на Украине 22 сентября
Семак объяснил, зачем выпускает Соболева, Дзюба уже переиграл скептиков, а ЦСКА продлил кошмарную серию. Что произошло после побед «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ
Джокович с женой отметили 10-летие свадьбы
Популярное видео
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два голевых паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Имеля vs Оливейра, Фомич vs Морроу, Кузьмин vs Севейдж: прямой эфир
«Сибирь» удивляет победами
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Срыв Ларионова на пресс-конференции
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости