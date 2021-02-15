Дворкович оценил уровень российских шахматистов

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович 15 февраля в эфире Clubhouse оценил уровень российских шахматистов.

— Как оцените уровнь наших шахматистов сейчас?

— Наш уровень не понизился в сравнении с Советским Союзом. Нынешние ведущие шахматисты выиграли бы у прежних лидеров. Это не значит, что прежние играли хуже, просто все меняется. Последние годы доля наших шахматистов составляет 20% среди всех ведущих, и никто не может к этому показателю подойди — это факт. Наших шахматистов среди сильных больше, чем других. Сейчас мы в классических шахматах не являемся чемпионами мира — это тоже факт. Наши находятся высоко, конкурируют и близки к тому, чтобы завоевать титул, но пока не получается. В быстрых шахматах в 2019 году чемпионами стали наши шахматисты. Ян Непомнящий сегодня четвертый в мировом рейтинге и близок к тому, чтобы сыграть с Магнусом Карлсеном. Новая звезда — Андрей Осипенко, который недавно обыграл Магнуса, но ему еще работать и работать, чтобы достичь высот. Перспективный, очень оптимистичный парень, много работает. Среди девушек — Полина Шувалова.

— С точки зрения подготовки людей российская школа шахмат частная?

— По-разному. Есть клубы в бывших дворцах пионеров, которые стали частными. Есть частные клубы, которых достаточно много. Дефицит финансирования есть по сравнению с ведущими видами спорта.

— Когда будет ваше переизбрание?

— Если оно будет, то в следующем году. Мы очень надеемся, что в следующем году в Москве пройдет шахматная Олимпиада, на которой пройдут выборы.

— Есть ли шансы у Илюмжинова?

— Он много сделал для шахмат, но считаю, что мы движемся вперед и сейчас создаем новое в шахматном мире.

Аркадия Дворкович стал президентом ФИДЕ 3 октября 2018 года.