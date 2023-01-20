Дворкович оценил решение Германии лишать субсидий шахматистов за матчи с россиянами

Президент ФИДE Аркадий Дворкович заявил, что организация выступает за то, чтобы спортсмены из разных стран продолжали играть друг с другом, несмотря ни на что.

«Ситуация сложная. В каждой стране власти принимают свои решения. Мы всегда остаемся за то, чтобы шахматный мир оставался одной большой семьей и все играли друг с другом в шахматы, несмотря на то что происходит. И мы делаем для этого все возможное», — цитирует Дворковича ТАСС.